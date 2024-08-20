  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пихаленок: Хочется вернуться в сборную и попасть в групповой этап Лиги Чемпионов
В тренде

Пихаленок: Хочется вернуться в сборную и попасть в групповой этап Лиги Чемпионов

Общие новости

Александр поделился целями

Пихаленок: Хочется вернуться в сборную и попасть в групповой этап Лиги Чемпионов

Фото - Динамо

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок пообщался с телеграмм-каналом "Днепрянин".

[О матче с “Карпатами”] “Впечатления положительные, потому что победили, но все же после второго гола мы начали делать много ошибок, играть назад, наигрывать Бущана. Мы потеряли частичный контроль над игрой и "Карпаты" могли забивать. Повезло, что у них был офсайд. А после пенальти довели игру до победы.

Надо сконцентрировано играть с первой минуты, но так получилось, что пропустили. Будем разбирать ошибки, хорошо, что сразу собрались и начали создавать моменты. Могли забивать и 3, и 4".

Читайте такжеПихаленок: Мы забили второй мяч и остановились, начали играть назад. Карпаты могли забивать второй

"В команде очень классный коллектив, меня ребята хорошо приняли. Тоже сам тренерский штаб, руководство. Большое спасибо за это. Партнеры достаточно высокого уровня, мы готовимся, тренерский штаб подсказывает и разбираем каждого соперника, поэтому нет никаких проблем.

Хочется вернуться в сборную, но решать это главному тренеру. Для себя и команды ставим цели выиграть кубок и чемпионство, тоже очень хочется попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. Это моя личная мечта и мечта ребят в команде", – рассказал полузащитник.

В активе Пихаленка 23 встречи в еврокубках, включая пять игр в квалификации ЛЧ.

По теме
yellow-arrow
Путин: Россия столкнулась с кризисом на "украинском направлении"
yellow-arrow
UA-Футбол представляет соперника: Ред Булл Зальцбург (Австрия)
yellow-arrow
Кащук: В ближайшее время вы увидите меня в новом клубе
Динамо (Киев) Александр Пихаленок
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Дніпрянин
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости