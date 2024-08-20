Пихаленок: Хочется вернуться в сборную и попасть в групповой этап Лиги Чемпионов
Александр поделился целями
Фото - Динамо
Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок пообщался с телеграмм-каналом "Днепрянин".
[О матче с “Карпатами”] “Впечатления положительные, потому что победили, но все же после второго гола мы начали делать много ошибок, играть назад, наигрывать Бущана. Мы потеряли частичный контроль над игрой и "Карпаты" могли забивать. Повезло, что у них был офсайд. А после пенальти довели игру до победы.
Надо сконцентрировано играть с первой минуты, но так получилось, что пропустили. Будем разбирать ошибки, хорошо, что сразу собрались и начали создавать моменты. Могли забивать и 3, и 4".
"В команде очень классный коллектив, меня ребята хорошо приняли. Тоже сам тренерский штаб, руководство. Большое спасибо за это. Партнеры достаточно высокого уровня, мы готовимся, тренерский штаб подсказывает и разбираем каждого соперника, поэтому нет никаких проблем.
Хочется вернуться в сборную, но решать это главному тренеру. Для себя и команды ставим цели выиграть кубок и чемпионство, тоже очень хочется попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. Это моя личная мечта и мечта ребят в команде", – рассказал полузащитник.
В активе Пихаленка 23 встречи в еврокубках, включая пять игр в квалификации ЛЧ.
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