Пихаленок: Хочется вернуться в сборную и попасть в групповой этап Лиги Чемпионов

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок пообщался с телеграмм-каналом "Днепрянин".

[О матче с “Карпатами”] “Впечатления положительные, потому что победили, но все же после второго гола мы начали делать много ошибок, играть назад, наигрывать Бущана. Мы потеряли частичный контроль над игрой и "Карпаты" могли забивать. Повезло, что у них был офсайд. А после пенальти довели игру до победы.

Надо сконцентрировано играть с первой минуты, но так получилось, что пропустили. Будем разбирать ошибки, хорошо, что сразу собрались и начали создавать моменты. Могли забивать и 3, и 4".