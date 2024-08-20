Экс-полузащитник Днепра: Я готов был заняться клубом. Но мне так никто не перезвонил

Бывший нападающий вспомнил, как хотел помочь "Днепру".

“Полный провал Коломойского. Как можно город с такой футбольной историей оставить без клуба. В свое время он принял команду, она была с именем, с хорошей футбольной историей, и в конце концов довел ее до такого состояния. Первый клуб обанкротился, сейчас второй. Такие люди, как он, популисты. Они по большому счету не любят футбол. Им нужна только самореклама через клуб. Свой бизнес, свои личные интересы у него было на первом месте.

Когда он объявил, что перестает финансировать "Днепр", ко мне обратился мой друг и бизнес-партнер, проживающий в Днепропетровской области. Он как раз финансировал несколько матчей ветеранов "Днепра". Недавно я снова намекнул, что "Днепр" остался без хозяина, но у него уже нет такого интереса, который был в 2016 году. Он очень порядочный человек. У него те же жизненные принципы, что и у меня. Поэтому я готов был вместе с ним заняться клубом".