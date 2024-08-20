Экс-полузащитник Днепра: Я готов был заняться клубом. Но мне так никто не перезвонил
Эдуард Сон – об упущенной возможности в спасении украинского гранда
Фото з відкритих джерел
Бывший нападающий вспомнил, как хотел помочь "Днепру".
“Полный провал Коломойского. Как можно город с такой футбольной историей оставить без клуба. В свое время он принял команду, она была с именем, с хорошей футбольной историей, и в конце концов довел ее до такого состояния. Первый клуб обанкротился, сейчас второй. Такие люди, как он, популисты. Они по большому счету не любят футбол. Им нужна только самореклама через клуб. Свой бизнес, свои личные интересы у него было на первом месте.
Когда он объявил, что перестает финансировать "Днепр", ко мне обратился мой друг и бизнес-партнер, проживающий в Днепропетровской области. Он как раз финансировал несколько матчей ветеранов "Днепра". Недавно я снова намекнул, что "Днепр" остался без хозяина, но у него уже нет такого интереса, который был в 2016 году. Он очень порядочный человек. У него те же жизненные принципы, что и у меня. Поэтому я готов был вместе с ним заняться клубом".
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"Мне было бы сложно бросить бизнес и пойти в футбол, но ради "Днепра" я пошел бы на это. Все-таки "Днепр" в моей жизни сыграл очень большую роль. Это город, эти люди – болельщики. Я благодарен всем им за чувства. Вот и сейчас чувствую, что люди помнят нашу плеяду игроков. Гордятся, что "Днепр" имел такую историю.
На июль 2016 года всего долгов было около 29 млн. долларов. Не могу утверждать, насколько это была правильная информация, но она доходила до меня. Помню, один человек позвонил из Америки и сказал, что он от Коломойского. Спросил, как вы хотите встретиться с ним. Коломойский в тот момент жил в Женеве. Я позвонил своему другу, и спросил его, сможет ли он прилететь в Женеву. Он сказал, что сможет. Мы договорились, что мне перезвонят и скажут точную дату и время нашей встречи с Коломойским. Но мне так никто не перезвонил", – вспоминает Сон.
Сон защищал цвета "Днепра" с 1988 по 1991 год (44 гола, 135 поединков).
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