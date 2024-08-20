1330 оккупантов, 26 ББМ и 52 артсистемы. Генштаб обновил потери врага в войне
258 единиц уничтоженной техники
Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1330 оккупантов, а также кучу единиц российской боевой техники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 601800 (+1330)
- танков - 8518 (+5)
- боевых бронированных машин - 16521 (+26)
- артиллерийских систем - 17156 (+52)
- РСЗО - 1166 (+1)
- средства ПВО - 926 (+1)
- самолетов - 367 (+0)
- вертолетов - 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13864 (+55)
- крылатые ракеты - 2438 (+1)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 23142 (+95)
- специальная техника - 2885 (+22)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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