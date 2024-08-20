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1330 оккупантов, 26 ББМ и 52 артсистемы. Генштаб обновил потери врага в войне

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258 единиц уничтоженной техники

1330 оккупантов, 26 ББМ и 52 артсистемы. Генштаб обновил потери врага в войне

Генштаб

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За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1330 оккупантов, а также кучу единиц российской боевой техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 601800 (+1330)
  • танков - 8518 (+5)
  • боевых бронированных машин - 16521 (+26)
  • артиллерийских систем - 17156 (+52)
  • РСЗО - 1166 (+1)
  • средства ПВО - 926 (+1)
  • самолетов - 367 (+0)
  • вертолетов - 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13864 (+55)
  • крылатые ракеты - 2438 (+1)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23142 (+95)
  • специальная техника - 2885 (+22)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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