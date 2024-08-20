Украинская ПВО ночью уничтожила 3 ракеты и 25 шахедов
Сбито 28 воздушных целей
Zelenskiy Official
В ночь на 20 августа 2024 года противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, крылатой ракетой "Искандер-К" из Брянской обл., управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской и Запорожской областей, а также 26-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск - рф).
Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 28 воздушных целей: одну крылатую ракету "Искандер-К", две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных беспилотников в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.
Популярное сейчас
- Кривбасс попрощался с защитником, которого подписал месяц назад
- Путин: Россия столкнулась с кризисом на "украинском направлении"
- Ротань назвал игроков молодежной сборной, которых он мог бы порекомендовать Реброву
- Камбэк Динамо, Левандовский спасает дебют Флика в Барсе и успешный старт Зинченко в АПЛ. Главные новости за 17 августа
- Римская пресса о Довбике: Выглядел растерянным. Дебют, который нужно забыть. Избыток эгоизма
- У тернопольской Нивы появился новый инвестор, которого ранее связывали с ФК Львов