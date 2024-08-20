Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность проведения мирных переговоров между РФ и Украиной после того, как Силы обороны начали боевые действия в Курской области.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

Глава российского МИД также назвал слухами утверждения о каких-то контактах для переговоров с Киевом.

"Путин четко сказал, что ни о каких переговорах с Киевом после вторжения в Курскую область не может быть речи. Информация о таких контактах идет в развитие конференции по Украине в Швейцарии, где было принято решение о создании рабочих групп. Но для Москвы этот процесс неприемлем, потому что его единственная цель - продвижение ультиматума под названием "формула Зеленского", - заявил Лавров.

Напомним, 17 августа издание The Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров, написало, что в этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

19 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что под контролем Украины - 1250 км² и 92 населенных пункта Курской области.