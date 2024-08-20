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Усик признался, за какой европейский топ-клуб болел с детства

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"Тогда это была команда, с которой было тяжело играть"

Усик признался, за какой европейский топ-клуб болел с детства

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) и игрок "Полесья" признался, что ранее болел за футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

"Когда я был моложе, я всегда болел за "Манчестер Юнайтед".

Я был фанатом Гарри Невилла и других, в частности Дэвида Бекхэма. Тогда это была команда, с которой было тяжело играть. Но если говорить о моих любимых футболистах, то это были, пожалуй, Андрей Шевченко, Златан Ибрагимович и Роналдо – тот, что старый зубастик. Очевидно, Месси и другой Роналду тоже были большими игроками для меня.

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Я всегда хотел быть футболистом, и мне нравится тренироваться с "Полесьем". Это дало мне возможность на время отдохнуть и уйти от бокса. После моей победы над Тайсоном Фьюри в мае я не праздновал привычным способом. Я просто тихо поужинал со своей семьей и проводил время, играя в футбол — я даже не думал о том, что стал абсолютным чемпионом", - сказал Усик

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Манчестер Юнайтед Полесье (Житомир) Александр Усик
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Алина Ерофеева
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