Рада поддержала запрет УПЦ МП в Украине

Верховная Рада поддержала запрет Русской православной церкви (РПЦ) и аффилированных с ней организаций в Украине. Соответствующий законопроект принят во втором чтении.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Законопроект поддержали 265 народных депутатов.

Парламентские фракции голосовали за законопроект следующим образом:

Слуга народа - 173

Европейская солидарность - 25

Батькивщина - 17

Платформа за жизнь и мир - 1

За будущее - 9

Голос - 18

Доверие - 11

Восстановление Украины - 0

Внефракционные - 11

Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Но кроме одного пункта - согласно ему общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.