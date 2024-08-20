Рада поддержала запрет УПЦ МП в Украине
265 - за, 29 - против
УПЦ МП
Верховная Рада поддержала запрет Русской православной церкви (РПЦ) и аффилированных с ней организаций в Украине. Соответствующий законопроект принят во втором чтении.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.
Законопроект поддержали 265 народных депутатов.
Парламентские фракции голосовали за законопроект следующим образом:
- Слуга народа - 173
- Европейская солидарность - 25
- Батькивщина - 17
- Платформа за жизнь и мир - 1
- За будущее - 9
- Голос - 18
- Доверие - 11
- Восстановление Украины - 0
- Внефракционные - 11
Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Но кроме одного пункта - согласно ему общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Вarcelinius
20.08.2024 в 13:15
Ответить
1
1
Популярное сейчас
- Наши за границей. Италия. Довбик как рыба без воды и Малиновский с ключами от полузащиты
- Калитвинцев будет играть в Первой лиге, УАФ проверит матч Металлиста 1925. Главные новости за 19 августа
- Стало известно, кто в АПЛ предложил за Цыганкова 30 млн евро
- Иващенко - о судействе: Вся Украина смеется: Почему так? Ну, вот так
- Названа сумма, за которую Динамо готово отпустить Шапаренко
- Тренер Олимпика – о Мудрике: Выглядит как-то неуклюже для игрока Челси
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 2