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Рада поддержала запрет УПЦ МП в Украине

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265 - за, 29 - против

Рада поддержала запрет УПЦ МП в Украине

УПЦ МП

Новина українською

Верховная Рада поддержала запрет Русской православной церкви (РПЦ) и аффилированных с ней организаций в Украине. Соответствующий законопроект принят во втором чтении.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Законопроект поддержали 265 народных депутатов.

Парламентские фракции голосовали за законопроект следующим образом:

  • Слуга народа - 173
  • Европейская солидарность - 25
  • Батькивщина - 17
  • Платформа за жизнь и мир - 1
  • За будущее - 9
  • Голос - 18
  • Доверие - 11
  • Восстановление Украины - 0
  • Внефракционные - 11

Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Но кроме одного пункта - согласно ему общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
20.08.2024 в 13:15
Це перемога?
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1
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Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
20.08.2024 в 13:15
Це перемога?
Ответить
1
1
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.08.2024 в 12:41
Це прекрасно
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1
2

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