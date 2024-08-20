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Путин приказал освободить Курскую область до октября - СМИ

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Путин приказал освободить Курскую область до октября - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент-диктатор РФ Владимир Путин приказал своей армии вытеснить украинские войска из Курской области до 1 октября. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что их задача - сделать это, не снимая силы с ключевых участков, где Россия ведет наступление на Донбассе, прежде всего на Покровском и Торецком направлениях.

Фактически россияне сейчас пытаются направить в Курскую область "микс" подразделений со всех направлений передовой, кроме Покровского и Торецкого. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что противник, во-первых, имеет в своем распоряжении сейчас мало "свободных" сил и резервов. Во-вторых, что ограниченные успехи под Покровском и Торецком на чаше весов Кремля стоят выше, чем возвращение контроля над Курской областью, отмечается в материале.

"Сейчас враг выдергивает войска прямо с переднего края. В частности из Запорожской области забрали две бригады, с Херсонского направления забрали из резерва два десанто-штурмовых батальона. В Курской области оказалась 810-я бригада Черноморского флота, которая была на Херсонском направлении, 155-я бригада морской пехоты, которая воевала под Угледаром. Перебрасываются даже военнослужащие срочной службы, призванные весной 2024 года», - рассказал изданию эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
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