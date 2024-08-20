После атаки РФ на Тернопольщину содержание хлора в воздухе превышено в 4-10 раз

После ночной атаки РФ на промышленный объект Тернопольщины содержание хлора в воздухе превышено в 4-10 раз.

Об этом заявила генеральный директор ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" Оксана Чайчук, передает Укрінформ.

"При норме 0,1 миллиграмм на метр кубический есть превышение от 0,4 до 1,01. От 4 до 10 раз в атмосферном воздухе. Советуем тернополянам ограничить длительное пребывание на свежем воздухе. Ограничить доступ атмосферного воздуха в закрытые помещения. Если есть возможность, применять рекуператор. Окна и двери завесить влажными простынями, чтобы хлор, который есть в атмосферном воздухе, связывался с водой и не попадал в помещение. Также призывают ограничить пребывание на водных объектах", - рассказала она.

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Работникам дошкольных учреждений рекомендовали, чтобы дети находились в помещениях учреждений. Родителям советуют по возможности забирать детей из детсадов и оставлять дома до особых рекомендаций.

Также срочно созывают комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа 2024 года российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Во время воздушной тревоги в некоторых регионах, в том числе и на Тернопольщине, слышали звуки взрывов. Утром городской голова Тернополя Сергей Надал призвал жителей закрыть окна, ведь в воздухе может быть ощутимый запах горелости.

Впоследствии стало известно, что россияне нанесли удар беспилотниками по промышленному объекту в Тернополе.