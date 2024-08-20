Германия до конца года передаст Украине еще 4 системы ПВО IRIS-T
Кроме того, в пакеты будет входить и другое вооружение
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Германия планирует поставить Украине еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца года.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на dpa, которое цитирует заместителя официального представителя немецкого правительства Вольфганга Бюхнера.
"Германия остается абсолютно преданной, и канцлер (Олаф Шольц) дает слово, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько будет необходимо, и никто, особенно президент России (Владимир Путин), не может надеяться, что мы ослабим свои обязательства", - сказал Бюхнер.
Также, по его словам, в Украину доставят 10 зенитных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц, 10 боевых танков Leopard, боевые беспилотники и несколько тысяч боеприпасов для артиллерии и танков.
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