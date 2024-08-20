Григорий Суркис голосовал против запрета РПЦ в Украине
Закон наконец-то был принят
20 августа Верховная Рада поддержала запрет Русской православной церкви (РПЦ) и аффилированных с ней организаций в Украине. Соответствующий законопроект принят во втором чтении.
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Законопроект поддержали 265 народных депутатов, но среди них не было экс-президента "Динамо" и ФФУ, почетного члена Исполкома УЕФА Григория Суркиса.
Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале обнародовал список тех, кто воздержался от голосования или проголосовал против законопроекта.
Из ОПЗЖ, которую представляет Суркис, только один депутат проголосовал за закон. Остальные – против.
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Zаpр Brannigan (Київ)
20.08.2024 в 19:19
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