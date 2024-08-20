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Григорий Суркис голосовал против запрета РПЦ в Украине

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Закон наконец-то был принят

Григорий Суркис голосовал против запрета РПЦ в Украине

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

20 августа Верховная Рада поддержала запрет Русской православной церкви (РПЦ) и аффилированных с ней организаций в Украине. Соответствующий законопроект принят во втором чтении.

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Законопроект поддержали 265 народных депутатов, но среди них не было экс-президента "Динамо" и ФФУ, почетного члена Исполкома УЕФА Григория Суркиса.

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале обнародовал список тех, кто воздержался от голосования или проголосовал против законопроекта.

Из ОПЗЖ, которую представляет Суркис, только один депутат проголосовал за закон. Остальные – против.

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Комментарии
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Zаpр Brannigan (Київ)
20.08.2024 в 19:19
Такі як Суркіс, чи Порошенко ніколи не міняються, навіть рідну матір продадуть. Дякую Зеленському, що не побоявся піти проти цієї шоколадної опзж-банди і таки заборонив філіалФСБ в країні!!!
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Комментарии 9
Zаpр Brannigan (Київ)
20.08.2024 в 19:19
Такі як Суркіс, чи Порошенко ніколи не міняються, навіть рідну матір продадуть. Дякую Зеленському, що не побоявся піти проти цієї шоколадної опзж-банди і таки заборонив філіалФСБ в країні!!!
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aleks68
20.08.2024 в 19:36
голову полечи
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Просто Квашин (Харків)
20.08.2024 в 19:37
Катсапський заднєпривід навмисно змішує грішне з праведним... Це технологія путінської пропаганди на цьому проросійському сайті, який кожного дня допускає випади проти України, українців та кращих наших спортсменів...Ти ще подякуй сучидло "штірліцу" єрмаку, двічі герою лаптєстана.... мразота...
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Wienczo (Пітсбург)
20.08.2024 в 19:02
Бажаю удачі харківському Металісту! Як найшвидшого виходу в премєр-лігу!
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Просто Квашин (Харків)
20.08.2024 в 19:40
металісту до УПЛ як таксі до гри в НБА... там грошей зовсім немає, пішов розпродаж гравців, ярославський відмовився фінансувати....
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Лекарь (село Дарниця)
20.08.2024 в 19:01
Гриша як був підором, так їм і залишиться.
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Просто Квашин (Харків)
20.08.2024 в 18:59
Зараз свинособаки будуть ліпити горбатого (як завжди)... Тикать пальцями ! Хоча старший Суркіс ніякого відношення до ДИНАМО не має вже багато років. Його ган.Дона навіть сім'я не підтримує. А Григорій ніколи в політиці не був... Так що х.є.р вам в дупу катсапські п.е.д.е.ра.с.ти !
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aleks68
20.08.2024 в 19:13
лижи долижешься ......
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tekutiev (донецк,Украина)
20.08.2024 в 18:31
ждём выхода простокваши
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