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УАФ организовала в Италии тренировки для украинских детей и тренеров

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С детьми встретился глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

УАФ организовала в Италии тренировки для украинских детей и тренеров

uaf.ua

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40 юных футболистов и ряд тренеров из Харьковской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей тренировались в итальянском техническом центре Коверчано.

Мероприятие прошло в рамках меморандума о сотрудничестве УАФ с европейскими ассоциациями футбола, сообщает УАФ.

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С детьми встретился глава Харьковской ОГА, и по совместительству – глава Харьковской областной ассоциации футбола Олег Синегубов. Юные спортсмены рассказали о своих впечатлениях, полученном опыте и новых друзьях.

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Напомним, что УАФ совместно с итальянскими партнерами организовала тренировочно-оздоровительный лагерь для детей из прифронтовых регионов Украины. Также 10 тренеров получили возможность пройти курсы повышения квалификации по итальянской методике.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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