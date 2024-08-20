УАФ организовала в Италии тренировки для украинских детей и тренеров
С детьми встретился глава Харьковской ОГА Олег Синегубов
uaf.ua
40 юных футболистов и ряд тренеров из Харьковской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей тренировались в итальянском техническом центре Коверчано.
Мероприятие прошло в рамках меморандума о сотрудничестве УАФ с европейскими ассоциациями футбола, сообщает УАФ.
С детьми встретился глава Харьковской ОГА, и по совместительству – глава Харьковской областной ассоциации футбола Олег Синегубов. Юные спортсмены рассказали о своих впечатлениях, полученном опыте и новых друзьях.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что УАФ совместно с итальянскими партнерами организовала тренировочно-оздоровительный лагерь для детей из прифронтовых регионов Украины. Также 10 тренеров получили возможность пройти курсы повышения квалификации по итальянской методике.
Популярное сейчас
- Путин приказал освободить Курскую область до октября - СМИ
- Металлист расторг контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона
- Названа сумма, за которую Динамо готово отпустить Шапаренко
- Известно, кто покажет матчи Динамо и Зальцбурга в плей-офф раунде Лиги чемпионов
- "Его умение играть ногами просто сумасшедшее". В Реале оценили 17-летнего украинского голкипера
- Не играл с 2020 года. Бывший защитник Динамо нашел новый клуб