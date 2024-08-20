УАФ организовала в Италии тренировки для украинских детей и тренеров

40 юных футболистов и ряд тренеров из Харьковской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей тренировались в итальянском техническом центре Коверчано.

Мероприятие прошло в рамках меморандума о сотрудничестве УАФ с европейскими ассоциациями футбола, сообщает УАФ.

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С детьми встретился глава Харьковской ОГА, и по совместительству – глава Харьковской областной ассоциации футбола Олег Синегубов. Юные спортсмены рассказали о своих впечатлениях, полученном опыте и новых друзьях.

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Напомним, что УАФ совместно с итальянскими партнерами организовала тренировочно-оздоровительный лагерь для детей из прифронтовых регионов Украины. Также 10 тренеров получили возможность пройти курсы повышения квалификации по итальянской методике.