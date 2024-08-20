Ломаченко - о законе против РПЦ: Действительно "робымо історію". Безбожники думают, что победили
Вася вышел из подполья
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Украинский легковес, чемпион мира по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) отреагировал на принятие Верховной Радой законопроекта о запрете российской церкви УПЦ МП.
"Действительно "робымо історію". Безбожники думают, что победили...
Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет (Гал.6:7). Невозможно осмеять или обмануть Бога, Его церковь и Его служителей. Каждому в свое время Бог воздаст по его словам и делам...
Очень счастлив жить в такое время, когда проверяется истинная вера.
Мир Всем.", – написал Ломаченко в Инстаграм.
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aleks68
20.08.2024 в 21:10
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