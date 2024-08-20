Азербайджан подал заявку на вступление в блок БРИКС, в который входят Россия и Китай
Об этом пишут в Азербайджане
фото из свободных источников
Азербайджан официально подал заявку на вступление в блок стран БРИКС, в который, в частности, входят Россия и Китай.
Об этом пишет издание Report со ссылкой на спикера МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.
В сообщении не уточняется, когда именно Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС. Однако вышеупомянутое заявление представителя МИД Азербайджана появилось после недавнего визита в Баку российского диктатора Владимира Путина.
О намерении присоединиться к БРИКС Азербайджан объявил еще в июле в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. 3 июля в ходе саммита была принята декларация "об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой". Согласно пункту 4.5 этой декларации, азербайджанская сторона выразила желание вступить в БРИКС.
Напомним, что 18-19 августа диктатор РФ Владимир Путин совершил официальный визит в Азербайджан. Это первый его визит в эту страну с начала полномасштабного вторжения в Украину.
БРИКС - организация, которая была создана в 2006 году четырьмя крупнейшими по площади и населению странами: Бразилией, РФ, Индией, Китаем.
Впоследствии к ним присоединилась Южная Африка.
Популярное сейчас
- Динамо - Зальцбург - Зальцбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ
- Путин приказал освободить Курскую область до октября - СМИ
- Металлист расторг контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона
- Григорий Суркис голосовал против запрета РПЦ в Украине
- Лунин остается в Реале еще на год, чтобы уйти летом свободным агентом
- Металлист 1925 усилился украинцем из грузинского чемпионата