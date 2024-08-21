Черноморец арендовал очередного игрока Шахтера
Моряки подписали Евгения Яновича
instagram.com/fcchornomorets
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Одесский клуб еще не объявил о подписании, но футболист уже есть в заявке одесской команды на официальном сайте УПЛ под 15-м номером.
По информации Transfermarkt, Янович будет выступать за "моряков" на правах годичной аренды.
Янович является воспитанником академий "Металлиста" и "Шахтера". Имеет на своем счету 13 поединков в Юношеской лиге УЕФА.
Ранее "Черноморец" уже арендовал у "Шахтера" двух молодых игроков – Романа Савченко и Даниила Удода. Также "моряки" усилились Артуром Рудько, который переехал в Одессу свободным агентом после завершения срока действия контракта с донецким клубом.
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