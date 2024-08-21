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Черноморец арендовал очередного игрока Шахтера

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Моряки подписали Евгения Яновича

Черноморец арендовал очередного игрока Шахтера

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

"Черноморец" подписал очередного игрока "Шахтера" - новичком "моряков" стал 19-летний опорный полузащитник Евгений Янович.

Одесский клуб еще не объявил о подписании, но футболист уже есть в заявке одесской команды на официальном сайте УПЛ под 15-м номером.

По информации Transfermarkt, Янович будет выступать за "моряков" на правах годичной аренды.

Янович является воспитанником академий "Металлиста" и "Шахтера". Имеет на своем счету 13 поединков в Юношеской лиге УЕФА.

Ранее "Черноморец" уже арендовал у "Шахтера" двух молодых игроков – Романа Савченко и Даниила Удода. Также "моряки" усилились Артуром Рудько, который переехал в Одессу свободным агентом после завершения срока действия контракта с донецким клубом.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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