  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Экс-форвард Жироны и Севильи Б попал в сферу интересов Динамо
В тренде

Экс-форвард Жироны и Севильи Б попал в сферу интересов Динамо

Общие новости
Обновлено

Интересный вариант

Экс-форвард Жироны и Севильи Б попал в сферу интересов Динамо

Фото: Sportowa Spółka Akcyjna Jagiellonia Białystok

Новина українською

Марк Гуаль может получить второй шанс на продолжение карьеры в Украине. В январе 2022 года "Днепр-1" подписал его в статусе свободного агента, но он так и не успел сыграть в команде.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Через 2 месяца его отдали в аренду "Ягеллонии" и он до сих пор выступает в Польше. На его счету 46 результативных действий в 97 матчах в составе коллектива из Белостока и "Легии". Варшавский клуб заплатил днепрянам 1,8 млн евро за трансфер нападающего прошлым летом.

На родине 28-летний Марк успел поиграть за резервные команды "Реал" Мадрида, "Севильи" и "Эспаньола", а также в "Жироне", "Сарагосе" и "Алькорконе".

По теме
yellow-arrow
Известно, кто покажет матч Кривбасс - Бетис в плей-офф раунде Лиги конференций
yellow-arrow
Динамо – Зальцбург. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
yellow-arrow
Хорошо ли вы помните противостояние украинских команд с австрийскими? Квиз от UA-Футбол
Динамо (Киев) Марк Гуаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Інсайди від Пасічника 2.0
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости