Экс-форвард Жироны и Севильи Б попал в сферу интересов Динамо
Интересный вариант
Фото: Sportowa Spółka Akcyjna Jagiellonia Białystok
Марк Гуаль может получить второй шанс на продолжение карьеры в Украине. В январе 2022 года "Днепр-1" подписал его в статусе свободного агента, но он так и не успел сыграть в команде.
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Через 2 месяца его отдали в аренду "Ягеллонии" и он до сих пор выступает в Польше. На его счету 46 результативных действий в 97 матчах в составе коллектива из Белостока и "Легии". Варшавский клуб заплатил днепрянам 1,8 млн евро за трансфер нападающего прошлым летом.
На родине 28-летний Марк успел поиграть за резервные команды "Реал" Мадрида, "Севильи" и "Эспаньола", а также в "Жироне", "Сарагосе" и "Алькорконе".
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