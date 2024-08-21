Экс-форвард Жироны и Севильи Б попал в сферу интересов Динамо

Марк Гуаль может получить второй шанс на продолжение карьеры в Украине. В январе 2022 года "Днепр-1" подписал его в статусе свободного агента, но он так и не успел сыграть в команде.

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Через 2 месяца его отдали в аренду "Ягеллонии" и он до сих пор выступает в Польше. На его счету 46 результативных действий в 97 матчах в составе коллектива из Белостока и "Легии". Варшавский клуб заплатил днепрянам 1,8 млн евро за трансфер нападающего прошлым летом.

На родине 28-летний Марк успел поиграть за резервные команды "Реал" Мадрида, "Севильи" и "Эспаньола", а также в "Жироне", "Сарагосе" и "Алькорконе".