Более 1200 оккупантов и 60 артсистем. Генштаб обновил российские потери в войне
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СБУ
Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили 1210 оккупантов, 4 танка, 21 бронемашину, а также 60 артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генеральный штаба ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 21.08.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 603 010 (+1210) человек ликвидировано;
танков - 8522 (+4) ед;
боевых бронированных машин - 16 542 (+21) ед;
артиллерийских систем - 17 216 (+60) ед;
РСЗО - 1166 ед;
средства ПВО - 928 (+2) ед;
самолетов - 367 ед;
вертолетов - 328 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 902 (+38) ед;
крылатых ракет - 2442 (+4) ед;
кораблей/катеров - 28 ед;
подводных лодок - 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн - 23 221 (+79) ед;
специальной техники - 2887 (+2) ед.
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