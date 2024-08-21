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Россия ночью запустила по Украине 72 воздушные цели. Сколько сбито?

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Масштабная атака из трёх видов вооружения

Россия ночью запустила по Украине 72 воздушные цели. Сколько сбито?

A. Gusev's Photo, Pacific Press

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В ночь на 21 августа 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской обл. и 69-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск - рф).

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 72 воздушных целей.

Воздушное нападение противника отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбита 51 воздушная цель: одна управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и 50 ударных беспилотников в пределах Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.

Еще 16 вражеских БпЛА локально потеряны - предположительно упали под воздействием радиоэлектронных средств противодействия. Информация уточняется.

Кроме того, зафиксировано пересечение вражеским ударным дроном государственной границы с Республикой Беларусь в Черниговской обл., еще один российский БПЛА вернулся в Белгородскую область.

По состоянию на 11.15 один вражеский беспилотник находится в воздушном пространстве в Черкасской области. Боевая работа продолжается.

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Опубликовал: Александр Бураков
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