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ГУР: Россия готовит ответ на Курскую операцию, мы об этих планах знаем

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О вражеских планах известно

ГУР: Россия готовит ответ на Курскую операцию, мы об этих планах знаем

MediaCenterUkraine-Ukrinform

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Операция ВСУ в Курской области продолжается. Опыт наступления наши защитники используют для освобождения оккупированных территорий.

Об этом заявил заместитель руководителя Главного управления разведки министерства обороны Вадим Скибицкий.

"Это следующая операция, которая позволяет приобрести реальный боевой опыт по проведению наступательных операций. И очень позитивно, что этот опыт необходим для освобождения наших территорий

Она многое изменит в отношениях как у нас в государстве, так и в отношении международного сообщества к Украине. Операция продолжается. Россия планирует ответ - есть планы, мы о них знаем. О них знает наше руководство государства и военное руководство, чтобы ее продолжить и сорвать планы", - сказал Скибицкий.

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Источник:
LB.UA
Опубликовал: Александр Бураков
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