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Верховная Рада ратифицировала Римский статут

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Поскольку речь идет о ратификации, то во втором чтении в Раде эта процедура не нуждается

Верховная Рада ратифицировала Римский статут

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Верховная Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда. За соответствующий законопроект №0285 проголосовали 281 народный депутат.

Об этом сообщает Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

Заметим, поскольку речь идет о ратификации, то во втором чтении в Раде эта процедура не нуждается.

По словам Железняка, в парламенте была очень трудная дискуссия во время рассмотрения. Кроме того, народным депутатам перед голосованием передали письма поддержки от Генштаба и руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

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Римский статут Международного уголовного суда - это международный договор, который учредил МКС. Он определяет порядок работы суда, а также определяет преступления, подпадающие под его юрисдикцию - это, в частности, преступление агрессии, преступления геноцида, преступления против человечности и военные преступления.

Как пояснила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая, ратификация Украиной Римского статут позволяет обрести полноправное членство в МКС, что позволит:

  • выдвигать своего кандидата на должность судьи и прокурора МКС;
  • участвовать в выборах судей и других выборных лиц;
  • эффективно сотрудничать с МКС.

Важнейшим является то, что Украина ратифицировала Римский статут с заявлением по ст. 124 Римского статута, согласно которому МКС не будет иметь юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение 7 лет после ратификации.

Кроме того, ратификация позволит привлекать российских преступников к ответственности.

Также ратификация Римского статута была одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом.

Напомним, что Украина подписала Римский статут 20 января 2000 года, но не ратифицировала его, хотя после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году ратификация этого документа была одним из прямых международных обязательств Украины.

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