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Хорошо ли вы помните противостояния украинских команд с испанскими? Квиз от UA-Футбол

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Хорошо ли вы помните противостояния украинских команд с испанскими? Квиз от UA-Футбол

Spain

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 22 августа, "Кривбасс" в словацком Кошице начнет двухматчевую дуэль против испанского "Бетиса" за право сыграть в основном этапе Лиги конференций 2024/25.

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против испанских команд, пройдя наш квиз.

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В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.

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квиз от UA-Футбол
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