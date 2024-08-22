  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы обороны за сутки ликвидировали еще 1130 оккупантов - Генштаб
В тренде

Силы обороны за сутки ликвидировали еще 1130 оккупантов - Генштаб

Общие новости

Почти 100 сбитых беспилотников на линии фронта

Силы обороны за сутки ликвидировали еще 1130 оккупантов - Генштаб

Генштаб ВСУ

Новина українською

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1130 оккупантов, а также 7 танков, 25 бронемашин и 46 артсистем.

Об этом 22 августа сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 604 140 (+1130) человек,
  • танков - 8529 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 16 567 (+25) ед,
  • артиллерийских систем - 17 262 (+46) ед,
  • РСЗО - 1166 (+0) ед,
  • средства ПВО - 931 (+3) ед,
  • самолетов - 367 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 998 (+96),
  • крылатых ракет - 2443 (+1),
  • кораблей / катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23 280 (+59) ед,
  • специальной техники - 2904 (+17) ед.
По теме
yellow-arrow
Невезение Динамо, обмен Челси и Атлетико, прощание Нойера. Главные новости за 21 августа
yellow-arrow
ЛНЗ интересуется грузином. Он может стать 11-м легионером команды
yellow-arrow
"Справедливая победа открывает двери в ЛЧ". Динамо – Зальцбург. Обзор послематчевой австрийской прессы
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости