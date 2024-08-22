Силы обороны за сутки ликвидировали еще 1130 оккупантов - Генштаб
Почти 100 сбитых беспилотников на линии фронта
Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1130 оккупантов, а также 7 танков, 25 бронемашин и 46 артсистем.
Об этом 22 августа сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 604 140 (+1130) человек,
- танков - 8529 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 16 567 (+25) ед,
- артиллерийских систем - 17 262 (+46) ед,
- РСЗО - 1166 (+0) ед,
- средства ПВО - 931 (+3) ед,
- самолетов - 367 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 998 (+96),
- крылатых ракет - 2443 (+1),
- кораблей / катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23 280 (+59) ед,
- специальной техники - 2904 (+17) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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