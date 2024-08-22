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ВСУ могут пойти в контрнаступление в 2025 году - The Telegraph

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ВСУ могут пойти в контрнаступление в 2025 году - The Telegraph

Zelenskiy Official

Новина українською

Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление в 2025 году. Об этом пишет The Telegraph.

Во-первых, если Украина и в дальнейшем будет иметь успех в Курске, то России возможно, придется вывести больше сил с оккупированных территорий. Это потенциально ослабит их оборонительные позиции и поможет украинским войскам расширить дальность ударов беспилотников.

Во-вторых, украинские бригады, которые сейчас проходят обучение, могут быть развернуты для усиления или в Курской или в Донецкой областях, в зависимости от того, где российские силы демонстрируют признаки слабости. Такая гибкость может позволить Киеву провести контрнаступление в 2025 году, а не просто еще одно наступление на оккупированный Донбасс.

Третьим фактором является уничтожение Украиной Черноморского флота РФ и ускоренный демонтаж российской сети противовоздушной обороны в Крыму. Это заставило российские войска на полуострове перейти к обороне. Вероятно это повлияет на то, что оккупированный Крым может стать следующей мишенью. Важным моментом является то, что Керченский мост, который уже неоднократно был мишенью для украинских диверсий, может быть полностью разрушен в ближайшее время.

В начале августа этого года Украина начала операцию в Курской области, которая в значительной степени может повлиять на ситуацию вдоль всей линии фронта.

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Источник:
Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
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