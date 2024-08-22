Силы ПВО ночью сбили два шахеда. Также враг применил два типа ракет

В ночь на 22 августа 2024 года российские оккупанты нанесли удар 10-ю БпЛА типа "Shahed" с Курского направления. Большинством обнаруженных "шахедов" враг атаковал позиции Сил обороны Украины на прифронтовых территориях Харьковщины.

Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук

Также противник применил противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над Черным морем и две баллистические ракеты "Искандер-М" из Белгородской области и Крыма.

Силами и средствами противовоздушной обороны сбито два ударных беспилотника, еще два - локально потеряны (упали самостоятельно). Вследствие активного противодействия, большинство вражеских ракет не достигло целей. Предварительно, обошлось без жертв и серьезных последствий.