Силы ПВО ночью сбили два шахеда. Также враг применил два типа ракет
Было запущено 13 воздушных целей
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В ночь на 22 августа 2024 года российские оккупанты нанесли удар 10-ю БпЛА типа "Shahed" с Курского направления. Большинством обнаруженных "шахедов" враг атаковал позиции Сил обороны Украины на прифронтовых территориях Харьковщины.
Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук
Также противник применил противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над Черным морем и две баллистические ракеты "Искандер-М" из Белгородской области и Крыма.
Силами и средствами противовоздушной обороны сбито два ударных беспилотника, еще два - локально потеряны (упали самостоятельно). Вследствие активного противодействия, большинство вражеских ракет не достигло целей. Предварительно, обошлось без жертв и серьезных последствий.
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