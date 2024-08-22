  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы ПВО ночью сбили два шахеда. Также враг применил два типа ракет
В тренде

Силы ПВО ночью сбили два шахеда. Также враг применил два типа ракет

Общие новости

Было запущено 13 воздушных целей

Силы ПВО ночью сбили два шахеда. Также враг применил два типа ракет

https://t.me/ComAFUA/395

Новина українською

В ночь на 22 августа 2024 года российские оккупанты нанесли удар 10-ю БпЛА типа "Shahed" с Курского направления. Большинством обнаруженных "шахедов" враг атаковал позиции Сил обороны Украины на прифронтовых территориях Харьковщины.

Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук

Также противник применил противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над Черным морем и две баллистические ракеты "Искандер-М" из Белгородской области и Крыма.

Силами и средствами противовоздушной обороны сбито два ударных беспилотника, еще два - локально потеряны (упали самостоятельно). Вследствие активного противодействия, большинство вражеских ракет не достигло целей. Предварительно, обошлось без жертв и серьезных последствий.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс – Бетис. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги конференций
yellow-arrow
ВСУ могут пойти в контрнаступление в 2025 году - The Telegraph
yellow-arrow
Силы обороны за сутки ликвидировали еще 1130 оккупантов - Генштаб
Shahed-136 ПВО война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости