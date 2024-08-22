На аэродроме в России поражены склады с КАБами и топливом - СМИ
росзмі
Служба безопасности Украины совместно с Силами спецопераций ВСУ в ночь на 22 августа поразила склады с КАБами и топливом на аэродроме Мариновка в Волгоградской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
"Так называемое "СВО" настолько идет по плану, что местные жители всю ночь и утро слушали как взрываются склады с авиационными КАБами, боекомплектом и горюче-смазочными материалами.
СБУ с хирургической точностью работает по аэродромам, с которых враг атакует Украину. Каждая такая реализация снижает преимущество россиян в воздухе и значительно ограничивает их авиационные возможности", - рассказали источники издания.
Аэродром Мариновка расположен неподалеку от одноименного села Волгоградской области. На нем базируются самолеты-разведчики Су-24МР и бомбардировщики Су-24М 11-го смешанного авиационного полка (ЗАП) 4-й смешанной авиадивизии 4-й армии ВВС и ПВО.
Украинский военный портал Defence Express уже обратил внимание, что это единственный аэродром РФ, на котором враг построил укрытие для самолетов и он находится ближе к Казахстану, чем к Украине.
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