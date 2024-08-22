В министерстве обороны назвали цели операции в Курской области
В приоритете - защита прифронтовых населённых пунктов
mil.gov.ua
Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с американскими конгрессменами назвал цель операции ВСУ на Курщине.
Об этом говорится в заявлении Минобороны.
"Наши цели там - очистить приграничье от российских военных угроз и сделает невозможным вражеские обстрелы и атаки на наши города и села", - пояснил министр.
Стороны также обсудили актуальные потребности ВСУ.
"Подчеркнул необходимость получения быстрого разрешения от союзников на полное использование дальнобойного оружия по целям на территории России. Это вопрос защиты наших мирных городов и сел", - отметил Умеров.
По последним данным, ВСУ контролируют в Курской области России 93 населенных пункта на площади 1263 квадратных километра.
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