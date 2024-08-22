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Зеленский посетил приграничье Сумщины и провел совещание с Сырским

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Обсуждались оперативная обстановка, усиление обороны и ситуация после начала Курской операции

Зеленский посетил приграничье Сумщины и провел совещание с Сырским

president.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент провел совещание с главнокомандующим Александром Сырским на приграничье Сумщины. Обсуждались оперативная обстановка, усиление обороны и ситуация после начала Курской операции.

Об этом президент сообщил в соцссетях.

"Главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий и, в частности, на самых жестких направлениях фронта. Сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях. В определенных районах Курской области под контролем Украины - еще один населенный пункт, и есть пополнение обменного фонда" , – отметил Зеленский.

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Кроме того, начальник ОВА доложил о ситуации в Сумской области после начала Курской операции. Наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданских.

"Отдельное внимание - координация действий между военными, полицией и ГСЧС в пограничных районах, в частности - для организации гуманитарных конвоев в определенные районы Курской области", - добавил Зеленский.

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