Зеленский посетил приграничье Сумщины и провел совещание с Сырским
Обсуждались оперативная обстановка, усиление обороны и ситуация после начала Курской операции
president.gov.ua
Президент провел совещание с главнокомандующим Александром Сырским на приграничье Сумщины. Обсуждались оперативная обстановка, усиление обороны и ситуация после начала Курской операции.
Об этом президент сообщил в соцссетях.
"Главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий и, в частности, на самых жестких направлениях фронта. Сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях. В определенных районах Курской области под контролем Украины - еще один населенный пункт, и есть пополнение обменного фонда" , – отметил Зеленский.
Кроме того, начальник ОВА доложил о ситуации в Сумской области после начала Курской операции. Наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданских.
"Отдельное внимание - координация действий между военными, полицией и ГСЧС в пограничных районах, в частности - для организации гуманитарных конвоев в определенные районы Курской области", - добавил Зеленский.
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