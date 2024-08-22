Николай Балакин приглашен на сборы топ-арбитров УЕФА

Представители Украины приглашены для участия в мероприятиях, которые будут организованы в августе и сентябре в Швейцарии для служителей судей ФИФА и УЕФА.

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В частности, судейский наблюдатель Роман Проц, рефери Денис Куций и Мария Мысловская с 21 по 26 августа будут заниматься на футзальных курсах в Ленцергайде.

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Николай Балакин в период со 2 по 4 сентября в Женеве присоединится к сборам топ-арбитров УЕФА, а рефери София Причина, Кристина Козорог, Дмитрий Кубряк и Дмитрий Панчишин 3—6 сентября будут работать на курсах в Ньоне.