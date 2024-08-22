В российском порту Кавказ горит паром с топливом: в РФ говорят об ударе Украины

В порту "Кавказ" Краснодарского края РФ возник пожар на железнодорожном пароме, груженном топливом, российские СМИ и паблики говорят об ударе украинской ракеты.

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"Наш источник в керченском порту сообщает, что в порту "Кавказ" попали в паром "Акватрейдер", который уже был загружен железнодорожными цистернами с топливом" – пишет проукраиснкий паблик "Крымский ветер".

Атаку на паром подтвердили и российские власти:

"Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим - атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы", - сообщили власти Краснодарского края РФ.

Российские издания цитируют оперштаб региона, который говорит, что был атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы.

Также местные жители сообщают, что чуть позже стали взрываться цистерны с ГСМ, которые были погружены на паром.

Отмечается, что площадь пожара и информация о пострадавших уточняется.

Между тем на видео в пабликах зафиксирован густой высокий дым и огонь.

Напомним, что Порт "Кавказ" расположен на косе Чушка в Керченском проливе.

Сообщается также, что "временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту".