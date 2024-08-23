После пожара в российском порту Кавказ паром с цистернами с топливом затонул
На России говорят о ракетном ударе Украины
фото из соцсетей
Железнодорожный паром с топливом, который загорелся в российском порту "Кавказ" якобы из-за удара ВСУ – затонул.
Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.
"Паром, атакованный ВСУ в порту Кавказ, затонул, сообщили в оперштабе Краснодарского края", - говорится в сообщении.
По информации издания, на пароме, который называется "Конро Трейдер", находились 30 цистерн с топливом.
Что предшествовало: В порту "Кавказ" Краснодарского края РФ возник пожар на железнодорожном пароме, груженном топливом. Российские СМИ и паблики говорят об ударе украинской ракеты.
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Также крымские паблики сообщают, что после удара по парому автомобилисты Керчи и Феодосии создали очереди на АЗС, хотя российские власти заявили, что дефицита не будет.
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