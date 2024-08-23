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1190 оккупантов и 45 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях врага

Общие новости

Выведено из строя 165 единиц боевой техники

1190 оккупантов и 45 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях врага

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1190 оккупантов, а также 4 танка, 32 бронемашины и 45 артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 605330 (+1190)
  • танков - 8533 (+4)
  • боевых бронированных машин - 16599 (+32)
  • артиллерийских систем - 17307 (+45)
  • РСЗО - 1167 (+1)
  • средства ПВО - 932 (+1)
  • самолетов - 367 (+0)
  • вертолетов - 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14025 (+27)
  • крылатые ракеты - 2442 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23329 (+49)
  • специальная техника - 2910 (+6).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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