1190 оккупантов и 45 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях врага
Выведено из строя 165 единиц боевой техники
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1190 оккупантов, а также 4 танка, 32 бронемашины и 45 артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 605330 (+1190)
- танков - 8533 (+4)
- боевых бронированных машин - 16599 (+32)
- артиллерийских систем - 17307 (+45)
- РСЗО - 1167 (+1)
- средства ПВО - 932 (+1)
- самолетов - 367 (+0)
- вертолетов - 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14025 (+27)
- крылатые ракеты - 2442 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 23329 (+49)
- специальная техника - 2910 (+6).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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