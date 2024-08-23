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Силы ПВО ночью уничтожили 14 шахедов

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Боевая работа проходила в четырёх областях

Силы ПВО ночью уничтожили 14 шахедов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 23 августа 2024 года враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Ейск, Курск - рф).

Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

В результате противовоздушного боя авиацией, подразделениями радиоэлектронной борьбы и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито 14 "шахедов". Еще два - локально потеряны, информация о разрушениях не поступала.

Противовоздушная оборона работала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

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Опубликовал: Александр Бураков
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