Силы ПВО ночью уничтожили 14 шахедов
Боевая работа проходила в четырёх областях
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 23 августа 2024 года враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Ейск, Курск - рф).
Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
В результате противовоздушного боя авиацией, подразделениями радиоэлектронной борьбы и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито 14 "шахедов". Еще два - локально потеряны, информация о разрушениях не поступала.
Противовоздушная оборона работала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
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