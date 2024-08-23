Зеленский в День Государственного флага: Вытесняем из Украины оккупанта и не дадим покоя его триколорам

Президент Украины Владимир Зеленский утром 23 августа принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины в Киеве и подчеркнул, что Украина защитит свою независимость и отстроит страну.

"Сегодня мы, как и всегда накануне нашего Дня независимости Украины, чтим украинские национальные цвета - наш флаг, который ведет украинский народ сквозь историю на протяжении веков. Мы объединены этими цветами, мы объединены этим флагом со многими поколениями украинцев, которые сражались ради Украины, которые освобождали от захватчиков нашу землю, которые мечтали о независимой Украине и которые творили нашу национальную государственность.

В наших сине-желтых цветах - весь опыт украинского народа, память украинцев и путь Украины, путь, который никогда не был легким, но который сделал наших людей такими - такими смелыми, какими люди казацкого рода были и будут всегда, такими сильными, которые вдохновляют весь мир, возвращая не только для себя, но для людей других народов уверенность, что в нашем мире все же есть место для справедливости.

Потому что мы сейчас в этой войне в первую очередь отвоевываем для Украины, для украинцев именно право на справедливость, на свое, на свою свободу, на свое национальное достоинство, на свою безопасность, на свое собственное государство, и на то, что преступники, которые пришли разрушить Украину, и которые принесли руины именно в наш дом, точно будут иметь руины у себя дома.

Дорогие украинцы, украинки, мы живем в определяющее время для Украины. Мы защищаем независимость и защитим. Мы вытесняем из Украины оккупанта и не дадим покоя его триколорам. Мы должны отстроить Украину, наш дом после этой войны, чтобы наш украинский сине-желтый развевался так, как этого заслуживает Украина. Над гордой землей и посреди безопасной, свободной и европейской жизни. Слава всем, кто воюет и работает ради Украины. Вечная благодарность всем героям разных времен, которые боролись ради Украины. Слава Украине!", - подчеркнул Зеленский.