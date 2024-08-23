В США обеспокоены, что Курская операция ВСУ может сыграть злую шутку с Украиной - СМИ

Американские чиновники обеспокоены тем, что в случае продолжения операции Украины в Курской области ее силы могут быть слишком растянуты. Об этом сообщает NBC News.

По данным собеседников телеканала, Россия сейчас пытается организовать эффективный ответ на неожиданное наступление украинских войск в Курской области, что заставило ее отвлечь часть войск из Украины для укрепления обороны на собственной территории.

Согласно прогнозу некоторых американских официальных лиц и аналитиков, существует риск того, что линии снабжения Украины "могут быть перенапряжены", поскольку страна пытается поддерживать как войска в Курской области, так и отражать атаки россиян на востоке.

"Это вызывает беспокойство", - сказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

Американские официальные лица заявляют, что точные цели украинского наступления в России остаются не до конца понятными.