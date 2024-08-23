В США обеспокоены, что Курская операция ВСУ может сыграть злую шутку с Украиной - СМИ
Опасения партнёров
Азов
Американские чиновники обеспокоены тем, что в случае продолжения операции Украины в Курской области ее силы могут быть слишком растянуты. Об этом сообщает NBC News.
По данным собеседников телеканала, Россия сейчас пытается организовать эффективный ответ на неожиданное наступление украинских войск в Курской области, что заставило ее отвлечь часть войск из Украины для укрепления обороны на собственной территории.
Согласно прогнозу некоторых американских официальных лиц и аналитиков, существует риск того, что линии снабжения Украины "могут быть перенапряжены", поскольку страна пытается поддерживать как войска в Курской области, так и отражать атаки россиян на востоке.
"Это вызывает беспокойство", - сказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.
Американские официальные лица заявляют, что точные цели украинского наступления в России остаются не до конца понятными.
Популярное сейчас
- Главный лжец в современном футболе: молодой талант Реала Эндрик опозорился по полной
- Поражение Кривбасса, не лучший матч Мудрика и сорванный трансфер Шахтера. Главные новости за 22 августа
- Мареска: Это Миша, это Мудрик, и не только сегодня, а с тех пор, как он в клубе
- Шовковский: Я недоволен игрой, действиями арбитра тоже. Но противостояние еще не закончено
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО