Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве - Зеленский
Успешная работа на международной арене
Getty Images/Global Images Ukraine
Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Индией в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сферах были согласованы в рамках визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина.
"На сегодня мы согласовали... четыре документа в этот исторический визит премьер-министра Моди между Украиной и Индией. Это медицинская сфера, это сотрудничество в аграрном направлении, это гуманитарные отношения, это культура.
И подготовлено совместное заявление по содержанию визита премьер-министра и по развитию стратегического партнерства между нашими странами, торговли между нашими странами и военно-техническое сотрудничество. Все это должно укрепляться", - подчеркнул Зеленский.
Известно, что Украина и Индия согласовали:
- Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия по индийской гуманитарной грантовой помощи для реализации эффективности развития общин:
- Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности;
- Программу культурного сотрудничества на 2024-2028 годы;
- Меморандум о взаимопонимании между государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Центральной инспекцией по контролю за стандартами лекарственных средств Минздрава Индии.
23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.
Популярное сейчас
- Экс-форвард Днепра-1 не заинтересован в переходе в Динамо
- Игроки Кривбасса не пожали руки судьям перед матчем с Бетисом
- Лондонский коллектив заинтересован в трансфере Цыганкова
- ГУР: Россия готовит ответ на Курскую операцию, мы об этих планах знаем
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО