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Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве - Зеленский

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Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве - Зеленский

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Индией в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сферах были согласованы в рамках визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"На сегодня мы согласовали... четыре документа в этот исторический визит премьер-министра Моди между Украиной и Индией. Это медицинская сфера, это сотрудничество в аграрном направлении, это гуманитарные отношения, это культура.

И подготовлено совместное заявление по содержанию визита премьер-министра и по развитию стратегического партнерства между нашими странами, торговли между нашими странами и военно-техническое сотрудничество. Все это должно укрепляться", - подчеркнул Зеленский.

Известно, что Украина и Индия согласовали:

  • Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия по индийской гуманитарной грантовой помощи для реализации эффективности развития общин:
  • Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности;
  • Программу культурного сотрудничества на 2024-2028 годы;
  • Меморандум о взаимопонимании между государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Центральной инспекцией по контролю за стандартами лекарственных средств Минздрава Индии.

23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.

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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
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