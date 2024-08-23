Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве - Зеленский

Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Индией в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сферах были согласованы в рамках визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"На сегодня мы согласовали... четыре документа в этот исторический визит премьер-министра Моди между Украиной и Индией. Это медицинская сфера, это сотрудничество в аграрном направлении, это гуманитарные отношения, это культура. И подготовлено совместное заявление по содержанию визита премьер-министра и по развитию стратегического партнерства между нашими странами, торговли между нашими странами и военно-техническое сотрудничество. Все это должно укрепляться", - подчеркнул Зеленский.

Известно, что Украина и Индия согласовали:

Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия по индийской гуманитарной грантовой помощи для реализации эффективности развития общин:

Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности;

Программу культурного сотрудничества на 2024-2028 годы;

Меморандум о взаимопонимании между государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Центральной инспекцией по контролю за стандартами лекарственных средств Минздрава Индии.

23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.