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Последствия удара ВСУ по российскому парому Конро Трейдер в порту Кавказ. ФОТО

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В сети появились спутниковые фото последствий удара по парому

Последствия удара ВСУ по российскому парому Конро Трейдер в порту Кавказ. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Журналисты опубликовали спутниковые фото последствий удара Сил обороны по российскому парому "Конро Трейдер" в порту "Кавказ", что в Краснодарском крае РФ.

Об этом информирует издание "Схемы".

На снимках Planet Labs за 23 августа видно уничтоженный паром и несколько небольших судов, стоящих неподалеку, которые также могли быть повреждены в результате удара.

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Спутник также зафиксировал и поврежденную инфраструктуру - поражена часть железнодорожного полотна, ведущего к воде.

На снимках видны и признаки пожара - у берега припаркованы пожарные автомобили.

Напомним, днем, 22 августа, власти Краснодарского края РФ заявили об атаке на порт "Кавказ".

Позже в соцсетях появились видео, на которых горел паром "Конро Трейдер", который перевозил топливо.

В ВМС ВСУ официально подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ.

Последствия удара ВСУ по российскому парому Конро Трейдер в порту Кавказ. ФОТО - изображение 1Последствия удара ВСУ по российскому парому Конро Трейдер в порту Кавказ. ФОТО - изображение 2
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