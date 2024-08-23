24 августа Украина возобновит экспорт электроэнергии за границу
Экспорт будет происходить исключительно в период профицит
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Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу с 25 августа из-за профицита мощности в энергосистеме.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Со вчерашнего дня в Украине начала спадать жара, и на утро пятницы - существенно снизилось потребление. Кроме того, из планового ремонта вышел энергоблок одной из атомных электростанций. Это обусловливает профицит мощности в украинской энергосистеме в дневные часы, когда активно работают солнечные электростанции", - говорится в сообщении.
Энергетики объяснили, что во избежание аварий, энергосистема должна работать сбалансировано - количество произведенной энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленной.
Способов преодоления профицита может быть два:
ограничение генерации украинских солнечных электростанций;
восстановление экспорта электроэнергии в дневные часы.
Учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны, пишет "Укрэнерго".
"Уже завтра (24 августа, – прим.) будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным сечениям в направлениях Румынии, Венгрии и Молдовы. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии", - говорится в сообщении.
В то же время энергетики отметили, что экспорт будет происходить исключительно в период профицита - во время активной работы солнечных электростанций.
В периоды максимального потребления, когда мощности в энергосистеме недостаточно, экспорт электроэнергии из Украины осуществляться не будет.
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