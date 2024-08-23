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24 августа Украина возобновит экспорт электроэнергии за границу

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Экспорт будет происходить исключительно в период профицит

24 августа Украина возобновит экспорт электроэнергии за границу

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу с 25 августа из-за профицита мощности в энергосистеме.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Со вчерашнего дня в Украине начала спадать жара, и на утро пятницы - существенно снизилось потребление. Кроме того, из планового ремонта вышел энергоблок одной из атомных электростанций. Это обусловливает профицит мощности в украинской энергосистеме в дневные часы, когда активно работают солнечные электростанции", - говорится в сообщении.

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Энергетики объяснили, что во избежание аварий, энергосистема должна работать сбалансировано - количество произведенной энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленной.

Способов преодоления профицита может быть два:

ограничение генерации украинских солнечных электростанций;

восстановление экспорта электроэнергии в дневные часы.

Учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны, пишет "Укрэнерго".

"Уже завтра (24 августа, – прим.) будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным сечениям в направлениях Румынии, Венгрии и Молдовы. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии", - говорится в сообщении.

В то же время энергетики отметили, что экспорт будет происходить исключительно в период профицита - во время активной работы солнечных электростанций.

В периоды максимального потребления, когда мощности в энергосистеме недостаточно, экспорт электроэнергии из Украины осуществляться не будет.

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Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
23.08.2024 в 17:42
У нас енергетики вертять цим світлом як хочуть. то посеред літа в них дефіцит електроенергії, то профіцит, і хрін поймеш, Два дні назад відключати збиралися, тепер уже за кордон сплавляють. Що за два дні незнали, що увійде енергоблок атомної? Або ціну набивають перед народом, з якого кормляться, або ніхрена не знають, або не на своєму місці. Думаю, що таких керівників енерго треба добре струснути і прошерстити.
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Комментарии 1
LEVgcUqs (Чернігів)
23.08.2024 в 17:42
У нас енергетики вертять цим світлом як хочуть. то посеред літа в них дефіцит електроенергії, то профіцит, і хрін поймеш, Два дні назад відключати збиралися, тепер уже за кордон сплавляють. Що за два дні незнали, що увійде енергоблок атомної? Або ціну набивають перед народом, з якого кормляться, або ніхрена не знають, або не на своєму місці. Думаю, що таких керівників енерго треба добре струснути і прошерстити.
Ответить
0
1

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