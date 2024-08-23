Андрей Шевченко на День Государственного флага прибыл в Харьков

Президент УАФ Андрей Шевченко прибыл в Харьков, где принял участие в мероприятиях на День Государственного флага.

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"С Днем Государственного флага Украины! С Днем Харькова! Сегодня я в несокрушимом Харькове. Пришел поддержать общину и футбольную ассоциацию.

Также встретился с замечательными ребятами, Иваном и Артуром, двумя из трех, пострадавших в результате российских обстрелов по Салтовскому району 8 мая. Несмотря на травмы, они не теряют силы духа, чем сильно поразили меня. Харьковчане – непреодолимая сила города!

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Украинская ассоциация футбола поможет ребятам с реабилитацией и протезированием, чтобы они могли уехать на матчи национальной сборной", – написал Шевченко в своем Инстаграме.