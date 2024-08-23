Андрей Шевченко на День Государственного флага прибыл в Харьков
Президент УАФ примет участие в мероприятиях
Фото Павла Кубанова - УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко прибыл в Харьков, где принял участие в мероприятиях на День Государственного флага.
"С Днем Государственного флага Украины! С Днем Харькова! Сегодня я в несокрушимом Харькове. Пришел поддержать общину и футбольную ассоциацию.
Также встретился с замечательными ребятами, Иваном и Артуром, двумя из трех, пострадавших в результате российских обстрелов по Салтовскому району 8 мая. Несмотря на травмы, они не теряют силы духа, чем сильно поразили меня. Харьковчане – непреодолимая сила города!
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Украинская ассоциация футбола поможет ребятам с реабилитацией и протезированием, чтобы они могли уехать на матчи национальной сборной", – написал Шевченко в своем Инстаграме.
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