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Андрей Шевченко на День Государственного флага прибыл в Харьков

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Президент УАФ примет участие в мероприятиях

Андрей Шевченко на День Государственного флага прибыл в Харьков

Фото Павла Кубанова - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко прибыл в Харьков, где принял участие в мероприятиях на День Государственного флага.

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"С Днем Государственного флага Украины! С Днем Харькова! Сегодня я в несокрушимом Харькове. Пришел поддержать общину и футбольную ассоциацию.

Также встретился с замечательными ребятами, Иваном и Артуром, двумя из трех, пострадавших в результате российских обстрелов по Салтовскому району 8 мая. Несмотря на травмы, они не теряют силы духа, чем сильно поразили меня. Харьковчане – непреодолимая сила города!

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Украинская ассоциация футбола поможет ребятам с реабилитацией и протезированием, чтобы они могли уехать на матчи национальной сборной", – написал Шевченко в своем Инстаграме.

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