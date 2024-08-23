Мирон Маркевич: О работе в Кривом Роге и еврокубковых шансах Кривбасса

В профессиональной карьере одного из самых авторитетных специалистов Мирона Маркевича была работа главным тренером в семи клубах. Одним из ним был криворожский "Кривбасс", в котором он работал дважды – как в чемпионате СССР, когда команда играла во второй лиге, так и в высшей лиге чемпионата Украины. Второе пришествие Маркевича в Кривой Рог произошло поздней осенью, в разгар сезона-1995/96. На тот момент "Кривбасс" находился в зоне "вылета", имея в своем активе всего 16 очков после стольких же сыгранных матчей. Плодотворная работа, проведенная известным тренером во время зимнего антракта, принесла свои плоды: команда не только покинула опасную зону, но и заняла 14-е место среди восемнадцати участников.

В разговоре с корреспондентом UA-Футбол Мирон Маркевич вспомнил события того сезона, вместе с тем поделившись мнениями о соперничестве "Кривбасса" с испанским "Бетисом" в раунде плей-офф Лиги конференций.

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– Хороший был год, он мне хорошо запомнился, – вспоминает специалист. – Меня тогда пригласили в Кривой Рог, потому что нужно было спасать команду от "вылета". Это удалось сделать. Тогда команда в элите осталась, поэтому этот сезон заношу себе в актив. В "Кривбассе" в ту пору играло немало квалифицированных футболистов – таких, как Воробьев, Приходько, Носенко, Скидан, Громов, Яковенко, Григорчук, Севидов. С "Динамо" вничью, 2:2, сыграли, хотя выигрывали по ходу матча 2:0. В составе динамовцев играли все известные игроки – в частности, Лужный, Максимов, Леоненко, Шевченко, Ребров. Победили 1:0 и "Шахтер", да и в целом было немало хороших матчей. Могу сказать, что за всю весеннюю часть сезона-1995/96, сколько я был у руля команды, она ни разу дома не проиграла. Но главное, что "Кривбасс" остался в высшей лиге.

– Что скажете о дуэли криворожской команды с испанским "Бетисом"?

– "Бетис" есть "Бетис" – что здесь можно еще говорить? Это ведь не какая-то рядовая команда, а все же седьмая в Испании. Да и тренер у нее опытный и авторитетный – Мануэль Пеллегрини, в "Бетисе" он работает уже пятый год. Поэтому нечему удивляться.

- Многие специалисты отмечают, что несмотря на старания "Кривбасса" футболисты "Бетиса" во вчерашнем матче выглядели сильнее…

- Разумеется. Они ведь стоят денег. Ничего другого для создания сильного коллектива еще не придумано. Мастерство есть мастерство – и здесь все закономерно.

- Как думаете, возможно ли какое-нибудь футбольное чудо в ответной игре, которое может позволить криворожской команде сыграть удачно в Севилье?

- Как бы то ни было, а на таком стадионе ("Бетис" принимает соперников на своей домашней арене, 60-тысячном стадионе "Бенито Вильямарин" – прим. ред.) нужно сыграть в хороший футбол. В крайнем случае, постараться не проиграть. Понятно, что в Севилье "Кривбассу" будет очень непросто, ведь там будет серьезная поддержка команды хозяев. Но я надеюсь, что Юрий Вернидуб как опытный тренер постарается своим подопечным донести, что нужно продемонстрировать качественную игру. А там будет видно. В футболе ведь все возможно.

– Чуть больше месяца, после вашего ухода с поста главного тренера львовских "Карпат" вы находитесь в творческом отпуске. За выступлениями команды следите?

- Конечно. Я с 1963 года болею за "Карпаты" и никогда не пропускал ни одной игры команды. А тем более что неоднократно ее тренировал. И я еще раз скажу, что очень рад тому, что со мной львовская команда вернулась в Премьер-лигу. Совершенно никаких /ревностных?/ ощущений с моей стороны нет. Желаю "Карпатам" удачи.

– Как проводите время после увольнения?

– Сейчас нахожусь в Харькове, в одном из моих любимых городов. Второй день наслаждаюсь его футбольной атмосферой, вспоминая хорошие годы, проведенные в "Металлисте". Сегодня присутствовал на матче за первое место в первенстве Харькова, где награждал футболистов. Кое-что привез нашим ребятам, находящимся на Востоке страны. Завтра буду участвовать в турнире ветеранов в Шаровке. Кстати, команда "Шаровка" выиграла сегодня чемпионат города, с чем поздравляю президента клуба Виктора Войтенко, являющегося моим хорошим товарищем. Некоторое время еще буду в Харькове, ведь здесь у меня только позитив.