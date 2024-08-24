Будковский в Заре, Беллингем травмирован, Мудрик меняет агента. Главные новости за 23 августа

"Заря" объявила о подписании контракта с 32-летним украинским форвардом Филиппом Будковским, который не так давно покинул "Полесье". Условия и сроки соглашения не афишируются. Напомним, что Филипп уже выступал в составе луганчан. Было это в сезонах 2013-2016 и в сезонах 2018-2020 (104 поединка во всех турнирах, 27 мячей и 6 результативных передач).

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик сменил агента. Теперь 23-летний украинец будет сотрудничать с компанией ProStar Вадима Шаблия. Отметим, что в течение длительного времени интересы Мудрика представляла компания ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и агент Алексей Алехин, которых связывают с Евгением Красниковым.

Полузащитник "Реала" покинул тренировку мадридской команды, прихрамывая. "Беллингем получил удар на тренировке. Его состояние оценивают", – сказал итальянский специалист Карло Анчелотти. Издание The Athletic в свою очередь заявило, что повреждение Беллингема не кажется серьезным.

Футболистам "Карпат" представили Андрея Русола в роли генерального директора львовского ФК, сообщает Sport.ua. Однако официально "львы" об этом назначении еще не сообщали. В последние годы Андрей Русол был исполнительным директором "Днепра" и "Днепра-1", но уже несколько месяцев как неофициально начал исполнять обязанности гендиректора в "Карпатах".

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Полузащитник Илкай Гюндоган снова стал игроком "Манчестер Сити". Об этом сообщает пресс-служба "горожан". Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на один год. Состав "Сити" Илкай пополнил на правах свободного агента. Прошлый сезон хавбек провел в "Барселоне". Напомним, Гюндоган выступал за "Манчестер Сити" с 2016-го по 2023 год.

Полузащитник "Шахтера" восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды, сообщает ТаТоТаке. Отмечается, что хавбек, предположительно, будет готов принять участие в матче с "Александрией", который состоится в ближайшую субботу. И если на матч с "горожанами" еще есть сомнения, то к сентябрьским поединкам сборной Украины в Лиге наций Зубков точно будет готов.

Чемпион Германии и команда из Менхенгладбаха открыли новый сезон на локальной арене. Джака забил очень мощным и классным ударом издали, Виртц быстро удвоил счет, но после перерыва парни Хаби Алонсо потеряли преимущество. Тем не менее, на последних секундах компенсированного времени "фармацевты" вырвали три очка благодаря дублю Флориана. Отметим, что фанаты "Боруссии М" вызвали задержку матча из-за фаер-шоу. Пиротехника создала густое облако дыма, которое заполнило стадион, заставив судей временно приостановить игру на старте второго тайма.