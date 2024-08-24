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Байден в разговоре с Зеленским сообщил о новом пакете помощи США

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Пакет включает ракеты противовоздушной обороны и другое вооружение

Байден в разговоре с Зеленским сообщил о новом пакете помощи США

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден позвонил украинскому визави Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины, подтвердил выделение нового пакета военной помощи и выразил непоколебимую поддержку народу Украины.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Байден отметил, что во время разговора с Зеленским выразил непоколебимую поддержку народу Украины со стороны Америки, а также подтвердил, что Украина останется "свободной, суверенной и независимой страной".

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Он добавил, что США до конца четверга объявят о новом пакете военной помощи Украине.

"Пакет включает ракеты противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины; оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от меняющейся тактики России на поле боя; а также боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, которые их защищают", – перечислил Байден.

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Американский президент также упомянул о введенных санкциях против почти 400 юридических и физических лиц, которые способствуют незаконной войне России.

СМИ ранее писали, что новый пакет военной помощи США будет содержать оборудование стоимостью до 125 миллионов долларов, которое доставят со складов американской армии.

Владимир Зеленский также сообщил о разговоре с Байденом, во время которого поблагодарил за теплые поздравления и непоколебимую американскую поддержку.

Президент Украины отметил выделение нового пакета оборонной поддержки от США. По его словам, Украина критически нуждается в поставках оружия из объявленных пакетов, в частности дополнительных систем ПВО для надежной защиты городов, общин и критической инфраструктуры. "Скоординировали наши дальнейшие двусторонние контакты", - отметил Зеленский.

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