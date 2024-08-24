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Академия Динамо вошла в топ-6 лучших в Европе

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Столичный клуб стабильно выпускает игроков, которые строят карьеру в профессиональном спорте

Академия Динамо вошла в топ-6 лучших в Европе

Фото - Динамо

Новина українською

Портал CIES Football Observatory подготовил рейтинг европейских академий, которые могут похвастаться наибольшим количеством трудоустроенных воспитанников.

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Для формирования списка учитывались футболисты, находившиеся в системе клуба не менее трех сезонов в возрасте от 15 до 21 года и выступающие в 58 чемпионатах стран.

Киевская команда заняла шестую строчку. Сейчас в разных командах выступает 56 воспитанников вице-чемпиона УПЛ. Лидируют в списке "Реал" (67) и "Барселона" (64), далее следуют "Аякс" (61), "Црвена Звезда" (60) и "Бенфика" (59).

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Динамо (Киев)
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Источник:
CIES Football Observatory
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
24.08.2024 в 03:23
Це моє ДИНАМО !!! Обожнюю !
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
24.08.2024 в 03:23
Це моє ДИНАМО !!! Обожнюю !
Ответить
0
0

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