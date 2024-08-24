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Федорчук: Динамо нужно, чтобы впереди играл форвард, а не просто присутствовал, как Ванат

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Тренер раскритиковал игрока атаки киевлян

Федорчук: Динамо нужно, чтобы впереди играл форвард, а не просто присутствовал, как Ванат

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Олег Федорчук считает, что вице-чемпиону Украины следует рассмотреть другого футболиста на позицию основного нападающего.

"Когда закончилась игра, то я для себя определил, что шансов у динамовцев практически нет. Но вспомнить, как "Зальцбург" играет последние матчи, с тем же "Твенте"... Много забивают, немало пропускают – веселая команда.

Мы видели по второму тайма, что "Зальцбург" очень много ошибался в защите. Если мы сыграем на ноль, то один забитый мяч в первом тайме нам поможет. У них команда неопытная, могут и посыпаться.

Но есть одно "но". "Динамо" нужно, чтобы у них впереди играл форвард. Именно играл, а не просто присутствовал на поле, как Ванат… Когда нападающий даже не пытается идти в дриблинг и в обыгрыш, то это о многом говорит".

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"Мы видели на Евро и не раз, когда те же испанцы, итальянцы играли без форвардов, с "ложной девяткой". Отсутствие качественного нападающего, выполняющего необходимые объемы работ на финальной трети поля, вынуждает к креативным и рискованным решениям.

Мне кажется, что нужно тренеру дать ему подумать о своей игре в запасе, потому что Ванат не одну игру уже провалил. Он психологически очень истощен. Понравилось, как Волошин вышел на его позицию.

Надо смотреть через чемпионат, что-нибудь пробовать. "Динамо" хорошо подготовлено функционально, технически, приобрели усиление в центр полузащиты и фланги, однако одну позицию не вытянули – форварда. А это самая важная позиция”, – считает наставник.

Владислав на старте сезона оформил 4 результативных действия в шести поединках.

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Олег Федорчук Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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