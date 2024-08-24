Федорчук: Динамо нужно, чтобы впереди играл форвард, а не просто присутствовал, как Ванат

Олег Федорчук считает, что вице-чемпиону Украины следует рассмотреть другого футболиста на позицию основного нападающего.

"Когда закончилась игра, то я для себя определил, что шансов у динамовцев практически нет. Но вспомнить, как "Зальцбург" играет последние матчи, с тем же "Твенте"... Много забивают, немало пропускают – веселая команда.

Мы видели по второму тайма, что "Зальцбург" очень много ошибался в защите. Если мы сыграем на ноль, то один забитый мяч в первом тайме нам поможет. У них команда неопытная, могут и посыпаться.

Но есть одно "но". "Динамо" нужно, чтобы у них впереди играл форвард. Именно играл, а не просто присутствовал на поле, как Ванат… Когда нападающий даже не пытается идти в дриблинг и в обыгрыш, то это о многом говорит".