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Сьогодні Україна святкує День Незалежності

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33 роки з дня відновлення Незалежності

Сьогодні Україна святкує День Незалежності

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

24-те серпня – День Незалежності України. Сьогодні, 24-го серпня 2024-го року, Україна святкує 33-ій рік з моменту відновлення Незалежності у 1991-му році.

Це вже одинадцятий День Незалежності в умовах війни і третій День Незалежності після повномасштабного вторгнення росіян.

У різних містах України зранку 24-го серпня відбулися/відбуваються урочистості з приводу свята – настільки, наскільки можливо проводити ці урочистості у часи війни. Свою Батьківщину вітали та продовжують вітати і футбольні клуби – учасники всеукраїнських змагань.

До привітань приєднується і видання UA-Футбол. Передусім, дякуємо нашим Захисникам та Захисницям, які зберігають цю Незалежність нашої країни. Бажаємо усім українцям сили духу та гордості за свою Батьківщину!

Слава Україні! Героям Слава!

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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