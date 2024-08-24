Силы обороны ликвидировали за сутки 1160 россиян. Генштаб обновил потери оккупантов
Статистика ровно за 2,5 года полномасштабной войны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны Украины ликвидировали 1160 оккупантов. Кроме этого была уничтожена 171 единица техники.
В целом с 24 февраля 2022 года потери россиян выглядят следующим образом:
- личного состава – около 606 490 (+1160 за минувшие сутки) человек,
- танков ‒ 8542 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 16620 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 17349 (+42) ед,
- РСЗО – 1169 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 935 (+3) ед,
- самолетов – 367 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14064 (+39),
- крылатых ракет ‒ 2444 (+2),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23383 (+54) ед,
- специальной техники – 2911 (+1).
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кривбасс не может договориться по новому контракту с ведущим центрбеком
- Мирон Маркевич: О работе в Кривом Роге и еврокубковых шансах Кривбасса
- Герреро снова конфликтует с тренерами Зари - клуб надеется летом продать игрока
- Динамо – Зальцбург. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн