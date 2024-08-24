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Силы обороны ликвидировали за сутки 1160 россиян. Генштаб обновил потери оккупантов

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Статистика ровно за 2,5 года полномасштабной войны

Силы обороны ликвидировали за сутки 1160 россиян. Генштаб обновил потери оккупантов

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны Украины ликвидировали 1160 оккупантов. Кроме этого была уничтожена 171 единица техники.

В целом с 24 февраля 2022 года потери россиян выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 606 490 (+1160 за минувшие сутки) человек,
  • танков ‒ 8542 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16620 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 17349 (+42) ед,
  • РСЗО – 1169 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 935 (+3) ед,
  • самолетов – 367 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14064 (+39),
  • крылатых ракет ‒ 2444 (+2),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23383 (+54) ед,
  • специальной техники – 2911 (+1).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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