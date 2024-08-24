Владимир Зеленский поздравил Украину с Днем Независимости
Слово президента государства
Фото: Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Украину с Днем Независимости. Сообщение с поздравлениями появилось в социальных сетях главы государства.
"Украина. Наша земля. Данная Богом. Целованная солнцем. Убаюканная ветрами. Закаленная огнем. Защищенная своими сыновьями и дочерьми.
Ни с чем ее невозможно спутать. Никому ее невозможно отдать. С Днем Независимости Украины!", - написал Зеленский.
Отметим, что нынче Украина празднует 33-й год с момента восстановления Независимости.
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Источник:Володимир Зеленський
Опубликовал: Игорь Семйон
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