Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Украину с Днем Независимости. Сообщение с поздравлениями появилось в социальных сетях главы государства.

"Украина. Наша земля. Данная Богом. Целованная солнцем. Убаюканная ветрами. Закаленная огнем. Защищенная своими сыновьями и дочерьми.

Ни с чем ее невозможно спутать. Никому ее невозможно отдать. С Днем Независимости Украины!", - написал Зеленский.

Отметим, что нынче Украина празднует 33-й год с момента восстановления Независимости.