Андрей Шевченко: Мы, украинцы, всегда были и будем свободным народом
Поздравление от руководителя УАФ из Харькова
УАФ
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко приветствовал общественность с Днем восстановления Независимости Украины.
“Что такое Независимость?
Это возможность жить в свободной стране, строить лучшее будущее для себя и наших детей, самостоятельно принимать решения и выбирать свой путь, быть собой.
Наша Независимость – это самая высокая ценность, за которую украинцы ежедневно борются на поле боя. 10 лет мы стоим несокрушимо.
Сегодня, я – в Харькове. Этот город, как и всякий другой наш большой и малый город, поселок, держит удар врага и непреклонно стоит.
Спасибо нашим героям и героиням, нашим защитникам и защитницам, каждому и каждому, кто встал на защиту нашей свободы.
Сегодня мы отмечаем 33-ю годовщину Независимости Украины. Мы, украинцы, всегда были и будем свободным народом.
Вместе мы – одна команда, где каждый делает все возможное для нашей общей Победы.
С Днем Независимости! Слава Украине!”, – сказал Шевченко.
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