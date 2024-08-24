Андрей Шевченко: Мы, украинцы, всегда были и будем свободным народом

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко приветствовал общественность с Днем восстановления Независимости Украины.

“Что такое Независимость?

Это возможность жить в свободной стране, строить лучшее будущее для себя и наших детей, самостоятельно принимать решения и выбирать свой путь, быть собой.

Наша Независимость – это самая высокая ценность, за которую украинцы ежедневно борются на поле боя. 10 лет мы стоим несокрушимо.

Сегодня, я – в Харькове. Этот город, как и всякий другой наш большой и малый город, поселок, держит удар врага и непреклонно стоит.

Спасибо нашим героям и героиням, нашим защитникам и защитницам, каждому и каждому, кто встал на защиту нашей свободы.

Сегодня мы отмечаем 33-ю годовщину Независимости Украины. Мы, украинцы, всегда были и будем свободным народом.

Вместе мы – одна команда, где каждый делает все возможное для нашей общей Победы.

С Днем Независимости! Слава Украине!”, – сказал Шевченко.