"Я уверен, что Украина обязательно победит": Ринат Ахметов поздравил с Днем Независимости

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов поздравил украинцев с Днем восстановления Независимости.

“Дорогие украинцы!

Сегодня мы празднуем 33-ю годовщину Независимости нашей страны и уже третью в условиях полномасштабной войны.

Независимость дается нам ценой невероятных усилий. Каждый день украинцы борются за свое право на свободу и справедливый мир.

Мы никогда не забудем тех, кто отдал за нашу страну самое ценное – свою жизнь и свое здоровье. Мы в неоплатном долгу перед вами.

Спасибо каждому нашему защитнику и защитнице. Ваша стойкость и мужество увлекают миллионы людей во всем мире. Вы – наша надежда и наша гордость.

Благодарю всех, кто обеспечивает надежный тыл, приближая нашу Победу своим трудом.

Я уверен, что Украина обязательно победит. Мы обязательно победим – чтобы жить и работать на своей свободной земле. Вместе мы отстроим наши города и села, возродим нашу страну, сделаем ее еще сильнее и прекраснее.

Я желаю каждому силы выстоять в этой борьбе – ради себя, ради родных и близких, ради будущих поколений, которые будут жить в свободной и преуспевающей Украине.

Я желаю всем нам сплоченности, что дает силы двигаться вперед, не теряя надежды.

Пусть наша мечта о свободной, независимой, демократической, европейской Украине и счастливых украинцах как можно скорее станет реальностью!

С праздником! С Днем Независимости! Слава Украине! С глубоким уважением, Ринат Ахметов”, – говорится в обращении.