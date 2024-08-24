Ночью россияне атаковали район острова Змеиный четырьмя ракетами из бомбардировщиков Ту-22
Кроме этого страдали и другие регионы юга Украины
Фото: twimg.com / Автор неизвестен
Россияне в ночь с 23 на 24 августа атаковали район острова Змеиный. Они выпустили туда четыре крылатых ракеты Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
Кроме этого оккупанты нанесли удар коррегированными авиабомбами по Херсонщине.
“Прошедшие сутки, 23 августа 2024 года, противовоздушной обороной юга Украины уничтожено пять разведывательных БПЛА, из которых два “ZALA” и по одному “Supercam”, “Орлан-10” и “Мерлин”, а также 2 ударные БПЛА “Ланцет ”, – говорится в отчете воздушного командования "Юг".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:КПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Косырин: Ванат похож на игру бразильца Родриго из Реала
- Беллингем травмировал мышцу, которая отсутствует у более чем 10% населения планеты
- Трансферная сага завершена. Челси и Наполи договорились о переходе Лукаку
- Известно, кто покажет матч Кривбасс - Бетис в плей-офф раунде Лиги конференций
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн