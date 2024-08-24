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Ночью россияне атаковали район острова Змеиный четырьмя ракетами из бомбардировщиков Ту-22

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Кроме этого страдали и другие регионы юга Украины

Ночью россияне атаковали район острова Змеиный четырьмя ракетами из бомбардировщиков Ту-22

Фото: twimg.com / Автор неизвестен

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Россияне в ночь с 23 на 24 августа атаковали район острова Змеиный. Они выпустили туда четыре крылатых ракеты Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Кроме этого оккупанты нанесли удар коррегированными авиабомбами по Херсонщине.

“Прошедшие сутки, 23 августа 2024 года, противовоздушной обороной юга Украины уничтожено пять разведывательных БПЛА, из которых два “ZALA” и по одному “Supercam”, “Орлан-10” и “Мерлин”, а также 2 ударные БПЛА “Ланцет ”, – говорится в отчете воздушного командования "Юг".

Ночью россияне атаковали район острова Змеиный четырьмя ракетами из бомбардировщиков Ту-22 - изображение 1
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Источник:
КПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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