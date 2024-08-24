Ночью россияне атаковали район острова Змеиный четырьмя ракетами из бомбардировщиков Ту-22

Россияне в ночь с 23 на 24 августа атаковали район острова Змеиный. Они выпустили туда четыре крылатых ракеты Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Кроме этого оккупанты нанесли удар коррегированными авиабомбами по Херсонщине.