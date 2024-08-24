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Игорь Суркис: Несокрушимостью духа украинского народа восхищается весь демократический мир

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Слова поздравления от президента "бело-синих"

Игорь Суркис: Несокрушимостью духа украинского народа восхищается весь демократический мир

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поздравил украинцев с Днем восстановления Независимости.

“Сегодня мы отмечаем очередную годовщину независимости Украины. Последние годы этот праздник имеет особое значение, ведь уже третий год он отмечается во время полномасштабного вторжения России. Украина продолжает борьбу и делает все, чтобы защитить себя.

Искренне спасибо нашим победоносным защитникам, которые проявляют свою силу, смелость, выдержку, мужество и героически борются за нашу независимость, свободу и государственность. Они делают все для того, чтобы даже в самые тяжелые моменты Украина сохранила национальное достоинство, единство и имела свободное и счастливое будущее, а сине-желтое знамя развевалось во всех уголках нашей страны, во всех украинских городах и селах.

Во время страшной беды, несокрушимостью духа украинского народа, непокорностью наших людей и их жаждой победы восхищается весь демократический мир. К сожалению, мы платим слишком высокую цену за возможность жить свободно – кровью наших защитников и слезами женщин и матерей. Трагично, что многие украинцы потеряли из-за войны своих близких. Но я уверен, что усилия каждого в приближении справедливого и продолжительного мира будут вознаграждены.

Игроки киевского "Динамо" всегда с гордостью и честью выходили и выходят на поле под сине-желтым флагом и представляют нашу прекрасную страну. Особенно это важно в международных матчах, когда мы можем привлечь внимание всей Европы и мира к тому, какие ужасные события происходят в Украине. И мы продолжаем делать все возможное и прилагать максимальные усилия, чтобы приблизить нашу общую Победу.

Украина обязательно победит, будет процветать и будет счастливой судьбой. Добро, мир, покой и любовь снова воцарятся на родной земле, а радость и гордость за наше государство вернется к нашим сердцам.

Верим в Вооруженные силы Украины, помогаем друг другу и боремся к Победе! Слава Украине и украинцам!” – говорится в обращении.

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Источник:
Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
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